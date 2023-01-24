Зеленський нагадав Макрону, що російським спортсмена не місце на ОІ в Парижі

Відбулася телефонна розмова президентів України і Франції Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона. Про це написав у соцмережі глава государства.

“У розмові з Президентом Франції Еммануелем Макроном подякував за проривне рішення надати легкі танки та за подальше посилення обороноздатності України, зокрема, передовими системами ППО. Обговорили й дипломатичні кроки для завершення війни. Окремо наголосив, що спортсменам із Росії не місце на Олімпійських іграх у Парижі”, – повідомив Зеленський.

Літні Олімпійські ігри 2024 пройдуть в столиці Франції Парижі. У програмі ігор буде представлено 32 види спорту.