Зеленський надав коментар щодо своєї зустрічі з африканськими лідерами

Президент України Володимир Зеленський прокоментував свої переговори з делегацією глав країн та великих представників держав Африки.

Перше – формула миру. Запросив держави Африки взяти участь у Глобальному саміті миру, який ми готуємо.

Друге – скоєні Росією злочини. Закликав учасників нашої зустрічі представити своє бачення того, як можна подолати їх наслідки та не допустити жодного їх повторення.

І третє – продовольча безпека. Звернувся до учасників зустрічі з пропозицією представити своє бачення того, як ми разом можемо ще більше зробити для продовольчої безпеки та створення, зокрема, зернових хабів.

“Але насамперед ми маємо відновити повну силу Статуту ООН і припинити цю жорстоку російську агресію та звільнити нашу землю, наших людей від російського імперського зла. Для цього потрібні глобальні зусилля”, – зазначив Зеленський.