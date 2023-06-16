Політика

Зеленський надав коментар щодо своєї зустрічі з африканськими лідерами

16 Червня 2023 21:59
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зеленський, африка

Президент України Володимир Зеленський прокоментував свої переговори з делегацією глав країн та великих представників держав Африки.

  • Перше – формула миру. Запросив держави Африки взяти участь у Глобальному саміті миру, який ми готуємо.
  • Друге – скоєні Росією злочини. Закликав учасників нашої зустрічі представити своє бачення того, як можна подолати їх наслідки та не допустити жодного їх повторення.
  • І третє – продовольча безпека. Звернувся до учасників зустрічі з пропозицією представити своє бачення того, як ми разом можемо ще більше зробити для продовольчої безпеки та створення, зокрема, зернових хабів.

“Але насамперед ми маємо відновити повну силу Статуту ООН і припинити цю жорстоку російську агресію та звільнити нашу землю, наших людей від російського імперського зла. Для цього потрібні глобальні зусилля”, – зазначив Зеленський.


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