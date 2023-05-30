Зеленський і Шольц обговорили подальше посилення української ППО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини

Олафом Шольцем.

Про це український лідер повідомив у Twitter.

“Обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час мого нещодавнього візиту до Німеччини, та подальше посилення оборонних спроможностей України, зокрема нашої ППО. Скоординували позиції перед майбутніми міжнародними заходами”, – написав Зеленський.

Провів предметну телефонну розмову з канцлером @Bundeskanzler. Подякував за реалізацію потужного оборонного пакету на €3 млрд. Обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час мого нещодавнього візиту до Німеччини, та подальше посилення оборонних спроможностей України,… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 30, 2023