Зеленський і Ердоган обговорили реалізацію Формули миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Глава держави подякував за незмінну підтримку Туреччиною суверенітету й територіальної цілісності України.

«Навіть на тлі нових глобальних викликів світ має і надалі докладати зусиль для підтримки імплементації Української формули миру. Голос і позиція Туреччини в цьому важливі», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України висловив вдячність Туреччині за участь у попередніх консультаціях на рівні радників із національної безпеки та за готовність направити представника на чергову зустріч, яка відбудеться на Мальті.

Володимир Зеленський також відзначив участь турецьких фахівців у першому Форумі оборонних індустрій у Києві та підготовку конференції з відновлення України, яка відбудеться у Туреччині в листопаді.

Співрозмовники обговорили подальший розвиток двосторонніх відносин і наголосили на важливості реалізації всіх домовленостей, досягнутих під час останньої зустрічі президентів у Стамбулі.

Глава держави також констатував: незважаючи на зрив Росією Чорноморської зернової ініціативи, Україна залишається гарантом глобальної продовольчої безпеки та забезпечує роботу альтернативного гуманітарного маршруту в Чорному морі.

Крім того, Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган обговорили ситуацію на Близькому Сході й дійшли згоди щодо необхідності забезпечити захист мирного населення та повагу до гуманітарного права.

«На жаль, Україна добре розуміє, що таке війна та цивільні жертви. Тому ми категорично засуджуємо будь-які терористичні методи й насильство та виступаємо за недопущення подальшої ескалації», – наголосив Глава Української держави.