Політика

Зеленський і Ердоган обговорили реалізацію Формули миру

21 Жовтня 2023 17:42
читать на русском →
зеленський, Ердоган

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Глава держави подякував за незмінну підтримку Туреччиною суверенітету й територіальної цілісності України.

«Навіть на тлі нових глобальних викликів світ має і надалі докладати зусиль для підтримки імплементації Української формули миру. Голос і позиція Туреччини в цьому важливі», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України висловив вдячність Туреччині за участь у попередніх консультаціях на рівні радників із національної безпеки та за готовність направити представника на чергову зустріч, яка відбудеться на Мальті.

Володимир Зеленський також відзначив участь турецьких фахівців у першому Форумі оборонних індустрій у Києві та підготовку конференції з відновлення України, яка відбудеться у Туреччині в листопаді.

Співрозмовники обговорили подальший розвиток двосторонніх відносин і наголосили на важливості реалізації всіх домовленостей, досягнутих під час останньої зустрічі президентів у Стамбулі.

Глава держави також констатував: незважаючи на зрив Росією Чорноморської зернової ініціативи, Україна залишається гарантом глобальної продовольчої безпеки та забезпечує роботу альтернативного гуманітарного маршруту в Чорному морі.

Крім того, Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган обговорили ситуацію на Близькому Сході й дійшли згоди щодо необхідності забезпечити захист мирного населення та повагу до гуманітарного права.

«На жаль, Україна добре розуміє, що таке війна та цивільні жертви. Тому ми категорично засуджуємо будь-які терористичні методи й насильство та виступаємо за недопущення подальшої ескалації», – наголосив Глава Української держави.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Жовтня 2023 19:12

Генштаб ЗСУ надав оперативні дані щодо ситуації на фронті
21 Жовтня 2023 19:42

“Географи” Шойгу вербують шпигунів у Норвегії
21 Жовтня 2023 17:42

Зеленський і Ердоган обговорили реалізацію Формули миру
21 Жовтня 2023 17:19

ЄС запроваджує нові правила прикордонного контролю. Що потрібно знати?
21 Жовтня 2023 16:53

Саміт “Кримської платформи” відбудеться у Празі
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

ЗСУ вдарили “атакамсами”
Олексій АРЕСТОВИЧ

SANTA MARIA COREDEMPTOR
Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
усі думки