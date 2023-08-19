Зеленський анонсував ще кілька переговорів щодо винищувачів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчими двома днями проведе переговори з “декількома” державами про надання Києву західних винищувачів. За словами Зеленського, протягом найближчих тижнів стане зрозумілішим, чи отримає Україна винищувачі.

“Завтра і післязавтра у мене будуть переговори ще з кількома державами. І я впевнений, що ми разом із партнерами зробимо все і досягнемо відповідного результату в небі, щоб росіяни не мали відповідної переваги”, – сказав український президент.