Політика

Зеленський анонсував ще кілька переговорів щодо винищувачів

19 Серпня 2023 20:52
читать на русском →
літаки, зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчими двома днями проведе переговори з “декількома” державами про надання Києву західних винищувачів. За словами Зеленського, протягом найближчих тижнів стане зрозумілішим, чи отримає Україна винищувачі.

“Завтра і післязавтра у мене будуть переговори ще з кількома державами. І я впевнений, що ми разом із партнерами зробимо все і досягнемо відповідного результату в небі, щоб росіяни не мали відповідної переваги”, – сказав український президент.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Серпня 2023 19:05

Ворог намагається відновити втрачене положення в районі Урожайного – Генштаб
19 Серпня 2023 17:06

Українські пілоти розпочали тестові випробування шведських літаків – Зеленський
19 Серпня 2023 16:50

У Чернігові оголошено жалобу
19 Серпня 2023 14:56

Борель про РФ: “Бензоколонка з атомною бомбою”
19 Серпня 2023 14:32

У Чернігові виявили тіло ще однієї жертви
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
Віталій ЧЕПИНОГА

Київ. Війна. Літо 2023-го
Александр КИРШ

Что готовят Украине партнёры, или Вариант “Финляндия-1940”
усі думки