Затриманому за вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула висунули обвинувачення

Чоловіку, якого затримали за підозрою у вбивстві відомого одеського активіста Дем’яна Ганула, офіційно вручили повідомлення про підозру. Про це Суспільному повідомив прессекретар спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Едуард Плешко.

За його словами, підозру оголосили 15 березня. Чоловіка звинувачують за п. 11 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, вчинене на замовлення, а також незаконне поводження зі зброєю.

Прокуратура наполягає на триманні під вартою без права внесення застави.

Як стало відомо, затриманим виявився 46-річний чоловік. Поліція вилучила у нього вогнепальну зброю та гранату.

Водночас СБУ повідомила, що підозрюваний є дезертиром. З 23 лютого 2025 року він перебував у розшуку за самовільне залишення частини. Слідство розглядає кілька версій мотивів злочину, зокрема замовне вбивство та можливий “російський слід”.