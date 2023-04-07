Затриманого у Брянській області пілота звинуватили у незаконному перетині кордону

Затриманого після аварії літака у Брянській області пілота звинуватили у незаконному перетині кордону, повідомляє російське державне інформагентство ТАСС із посиланням на суд. Максимальне покарання за цією статтею – 4 роки позбавлення волі.

5 квітня ввечері прикордонна служба ФСБ повідомила, що у Брянській області неподалік кордону з Україною впав легкомоторний український літак, його пілота було затримано. Спецслужба стверджувала, що пілот – громадянин України, який намагався втекти на територію своєї країни. У Росгвардії заявляли, що пілот нібито мав з собою зброю.

Телеграм-канали Mash і Baza незабаром опублікували відео допиту, на якому, як стверджується, зображений пілот літака, що впав. Чоловік на відео каже, що є приватним пілотом та виконував завдання з контролю української ППО за 50 тис. гривень. Завдання, за його словами, полягало в тому, щоб на малій висоті (50 метрів) летіти за іншим легкомоторним літаком та за його командою робити фотографії.

Влада України поки що ніяк не коментувала цей інцидент.