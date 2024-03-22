Запорізька АЕС на межі блекауту

В результаті російської ракетної атаки відключилася зовнішня повітряна лінія “Дніпровська”, що з’єднує Запорізьку АЕС.

Як повідомили в “Енергоатомі”, зовнішня лінія відключилася о 5:10 ранку. Наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі “Запорізька ТЕС — Феросплавна”.

Ця лінія нещодавно була відремонтована силами українських енергетиків, оскільки не працювала протягом тривалого часу через пошкодження внаслідок чергового російського обстрілу.

“Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія звʼязку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції”, — наголосив очільник “Енергоатому” Петро Котін.