Кримінал

Запорізька АЕС на межі блекауту

22 Березня 2024 08:06
читать на русском →
заес, ракетний удар
Запорізька АЕС на тлі обмілілого Каховського водосховища / Фото: AP

В результаті російської ракетної атаки відключилася зовнішня повітряна лінія “Дніпровська”, що з’єднує Запорізьку АЕС.

Як повідомили в “Енергоатомі”, зовнішня лінія відключилася о 5:10 ранку. Наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі “Запорізька ТЕС — Феросплавна”. 

Ця лінія нещодавно була відремонтована силами українських енергетиків, оскільки не працювала протягом тривалого часу через пошкодження внаслідок чергового російського обстрілу. 

“Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія звʼязку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції”, — наголосив очільник “Енергоатому” Петро Котін. 


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
22 Березня 2024 10:02

Росіяни нанесли по Запоріжжю 20 ударів

22 Березня 2024 09:56

Внаслідок атаки на Хмельницький 8 людей поранено, 2 загинуло – Клименко
22 Березня 2024 09:27

Вночі українська ППО знищила 92 ворожі цілі
22 Березня 2024 09:04

Зеленський відреагував на масовану атаку ворога 22 березня
22 Березня 2024 08:42

У Харкові перебої з водою, не працює електротранспорт і метро

Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери

Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?

Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду

Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося

усі думки