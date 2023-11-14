Залужний поспілкувався із начальником Генштабу Франції

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу Сергій Шаптала, командувач Повітряних Сил Микола Олещук та командувач ВМС Олексій Неїжпапа провели телефонну розмову з начальником Об‘єднаного штабу ЗС Франції генералом армії Тьєрі Бюркаром.

Про це Головнокомандувач ЗСУ повідомив у Фейсбуці.

“Розповів про оперативну обстановку на фронті, перебіг бойових операцій, дії противника та його імовірні плани. Обговорили важливість продовження пошуку технологічних рішень для здобуття переваги над противником у повітрі, дистанційному розмінуванні та вогневому ураженні ворожих цілей. Окремо зупинилися на питаннях посилення засобів протиповітряної оборони, підготовки наших військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів”, – написав Залужний.

Головнокомандувач подякував французьким партнерам за послідовну підтримку та допомогу Україні в боротьбі за свободу та незалежність.