Загибель двох курсантів на Харківщині: відповідальні за навчання – відсторонені

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що через загибель двох курсантів Національного університету цивільного захисту на Харківщині триває службове розслідування.

«Вчора на Харківщині сталася трагедія, яка забрала життя двох молодих хлопців. Комісія апарату ДСНС вже проводить службове розслідування. Наразі 4 особи, відповідальні за навчальний процес, відсторонені. Ми зацікавлені у тому, щоб винні отримали справедливе покарання. Це великий біль та непоправна втрата», – йдться в повідомленні ДСНС.

У відомстві заявили, що більше інформації буде після закінчення розслідування.

Напередодні на сторінці Національного університету цивільного захисту з’явилося повідомлення, що «в одному з підрозділів ДСНС України у Харківській області сталася надзвичайна подія, а саме детонація ВНП, тип якого встановлюється. На жаль, внаслідок події загинуло двоє співробітників ДСНС».

«Суспільне.Харків» пише з посиланням на свої джерела, що вибух стався, коли двоє хлопців «намагалися прибрати вибухову речовину зі снаряда, щоб зробити муляж».