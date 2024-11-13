Суспільство

За сто днів Курської операції росіяни скинули на свою територію понад 3000 КАБів
13 Листопада 2024 12:24
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Сьогодні 100 днів, як Сили оборони України розпочали Курську операцію, повідомляє Оперативне командування “Північ”.

За цей час ворог 11 578 разів обстріляв власну територію (51 456 вибухів). 

“Рівняючи із землею свої ж населені пункти і вбиваючи своїх громадян, вони скинули на власну землю 3243 КАБи та 356 НАРів, 2462 вибухові пристрої з БпЛА, застосували 2175 ФПВ-дронів”, – йдеться у повідомленні.

7 листопада 2024 року російські війська відновили масштабні механізовані атаки, намагаючись захопити позиції українських сил оборони на території Курської області. Хоча бойові дії в цьому районі не припинялися, російські підрозділи скористалися погіршенням погоди, щоб розпочати нову серію масованих штурмів із залученням важкої техніки.


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