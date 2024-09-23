За допомогою ШІ українські військові щотижня виявляють 12 тисяч цілей, – Міноборони

Сили оборони щотижня автоматично виявляють 12 тисяч одиниць ворожої техніки завдяки платформі штучного інтелекту Avengers.

Як розповіли у Міноборони, платформу розробив Центр інновацій Міністерства оборони України. Такий результат досягається шляхом автоматичного аналізу відео з дронів та стаціонарних камер.

“Завдяки ШІ-платформі оператори можуть приймати рішення швидше та ефективніше, а ризик помилок через втому зменшується. Така інтеграція вже успішно працює в стрімінговому модулі VEZHA бойової системи DELTA”, – повідомляє міністерство.