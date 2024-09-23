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За допомогою ШІ українські військові щотижня виявляють 12 тисяч цілей, – Міноборони
23 Вересня 2024 19:41
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міноборони, штучний інтелект
Ілюстративне фото / Міноборони

Сили оборони щотижня автоматично виявляють 12 тисяч одиниць ворожої техніки завдяки платформі штучного інтелекту Avengers.

Як розповіли у Міноборони, платформу розробив Центр інновацій Міністерства оборони України. Такий результат досягається шляхом автоматичного аналізу відео з дронів та стаціонарних камер.

“Завдяки ШІ-платформі оператори можуть приймати рішення швидше та ефективніше, а ризик помилок через втому зменшується. Така інтеграція вже успішно працює в стрімінговому модулі VEZHA бойової системи DELTA”, – повідомляє міністерство.


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