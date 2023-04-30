За добу ЗСУ знищили майже 500 окупантів

Минулої доби ЗСУ ліквідували 470 окупантів, знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, 1 РСЗВ та 1 засіб ППО.

За даними Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 190510 (+470) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3699 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 7189 (+5) од,

артилерійських систем – 2914 (+6) од,

РСЗВ – 544 (+1) од,

засоби ППО ‒ 295 (+1) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2475 (+4),

крилаті ракети ‒ 932 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5842 (+6) од,

спеціальна техніка ‒ 357 (+2).

Дані уточнюються.

В Генштабі додали, що авіація Сил оборони за минулу добу завдала 3 удари по районах зосередження особового складу. Також наші воїни збили два ворожих БпЛА типу “Shahed”, один розвідувальний “Орлан-10” та ще один БпЛА невстановленого типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів, два засоби протиповітряної оборони, один артилерійський підрозділ та ще одну важливу ціль противника.