Політика

За добу ліквідовано понад 500 окупантів – Генштаб

19 Грудня 2022 09:33
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війна

Генштаб ЗСУ оновив дані загальних бойових втрат противника з 24.02 по 19.12.

Орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 98800 (+520) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2988 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5969 (+6) од,
  • артилерійських систем – 1953 (+5) од,
  • РСЗВ – 410 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 212 (+1) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1657 (+8),
  • крилаті ракети ‒ 653 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4592 (+13) од,
  • спеціальна техніка ‒ 175 (+1).

Дані уточнюються.


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