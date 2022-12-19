Політика

За добу ліквідовано понад 500 окупантів – Генштаб Генштаб ЗСУ оновив дані загальних бойових втрат противника з 24.02 по 19.12. Орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 98800 (+520) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2988 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5969 (+6) од,

артилерійських систем – 1953 (+5) од,

РСЗВ – 410 (+0) од,

засоби ППО ‒ 212 (+1) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1657 (+8),

крилаті ракети ‒ 653 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4592 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 175 (+1). Дані уточнюються. Поділитися:



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