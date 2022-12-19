За добу ліквідовано понад 500 окупантів – Генштаб

Генштаб ЗСУ оновив дані загальних бойових втрат противника з 24.02 по 19.12.
Орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 98800 (+520) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2988 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5969 (+6) од,
- артилерійських систем – 1953 (+5) од,
- РСЗВ – 410 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 212 (+1) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1657 (+8),
- крилаті ракети ‒ 653 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4592 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 175 (+1).
Дані уточнюються.
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