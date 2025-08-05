        Суспільство

        За 8 місяців із СЗЧ на службу повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців

        Федір Олексієв
        5 Серпня 2025 12:58
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        Директор Державного бюро розслідувань України Олексій Сухачов / Фото: ДБР
        Директор Державного бюро розслідувань України Олексій Сухачов / Фото: ДБР

        За вісім місяців дії спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які вперше самовільно залишили частину (СЗЧ), повернулися понад 29 тисяч осіб.

        Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов в коментарі Інтерфакс-Україна.

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        “Завдяки закону та розробленому механізму до війська з 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року на службу повернулося понад 29 тисяч бійців, які самовільно залишили частини”, — сказав Сухачов.

        Механізм був розроблений ДБР у співпраці з Військовою службою правопорядку, Національною поліцією та Офісом Генпрокурора. Він дає можливість військовим, які пішли у СЗЧ, повернутися до підрозділу без зайвих процедур, відновивши грошове та майнове забезпечення.

        У разі позитивного рішення суду такі військові можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності.


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