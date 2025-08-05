За 8 місяців із СЗЧ на службу повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців

За вісім місяців дії спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які вперше самовільно залишили частину (СЗЧ), повернулися понад 29 тисяч осіб.

Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов в коментарі Інтерфакс-Україна.

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“Завдяки закону та розробленому механізму до війська з 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року на службу повернулося понад 29 тисяч бійців, які самовільно залишили частини”, — сказав Сухачов.

Механізм був розроблений ДБР у співпраці з Військовою службою правопорядку, Національною поліцією та Офісом Генпрокурора. Він дає можливість військовим, які пішли у СЗЧ, повернутися до підрозділу без зайвих процедур, відновивши грошове та майнове забезпечення.

У разі позитивного рішення суду такі військові можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності.