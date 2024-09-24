Суспільство

За 2024 рік втричі зросли показники мобілізації в Україні – міністр оборони Умєров
24 Вересня 2024 13:41
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міноборони, мобілізація, Умєров
Рустем Умєров / Міноборони

За минулий рік ефективність мобілізації в Україні зросла втричі. Одночасно можливості для підготовки українських військових розширилися у п’ять разів.

Цю інформацію оприлюднив міністр оборони України Рустем Умєров у своїй статті для Forbes.

Він підкреслив, що наступним кроком стане реформування територіальних центрів комплектування (ТЦК): “Ми активно працюємо над цим питанням”.

Умєров повідомив, що в 2024 році Міністерство оборони завдяки впровадженню цифрових технологій змогло відмовитися від 16 журналів та паперових книг обліку.

“Завдяки системі “Резерв+” майже 3,5 мільйона українців отримали електронний військово-обліковий документ за лічені секунди. Платформа “Армія+” дозволила 230 тисячам військовослужбовців користуватися електронними послугами – від подання різноманітних рапортів до цифровізації медичних даних. Приблизно 20% користувачів – офіцери, 15% – сержантський склад”, – зазначив очільник оборонного відомства.


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