Суспільство

З російського полону повернули ще 75 українців

31 Травня 2024 13:42
полон
З російського полону повернули ще 75 українців / Telegram

Україна повернула з російського полону 75 своїх громадян.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах.

“Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України. Воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних – усі вони вже на рідній землі.

Про всіх пам’ятаємо. Докладаємо максимум зусиль, щоб знайти кожного й кожну. Дякую команді, яка працює над обмінами!”.


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