Суспільство

З п’яти прифронтових населених пунктів Запорізької області евакуювали всіх дітей

27 Вересня 2023 13:10
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евакуація, запоріжжя

З п’яти населених пунктів на Запоріжжі евакуювали всіх дітей. Зокрема, з Гуляйполя, селища міського типу Степногірськ, а також Преображенки, Єгорівки та Новопавлівки.

Про це сказав 27 вересня, в етері Радіо Свобода заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації Євген Мироненко.

За словами посадовця, нині в населених пунктах, що підлягали примусовій евакуації, немає жодної сім’ї з дітьми:

“Ми, в принципі, справилися із завданням, яке нам ставив уряд України. І те рішення, яке було прийняте віцепрем’єр-міністром щодо евакуації дітей з населених пунктів Гуляйполя — це Гуляйпільської територіальної громади, з Преображенки (Преображенська територіальна громада) і Новопавлівки – це Оріхівська територіальна громада, там ми повністю відпрацювали, і всіх дітей ми евакуювали з сім’ями. По Степногірську також дуже чітко все відпрацьовано”, – сказав Євген Мироненко.


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