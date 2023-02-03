Політика

З початку широкомасштабного вторгнення ліквідовано майже 130 тис. росіян

3 Лютого 2023 08:17
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війна

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника

З 24.02.22 по 03.02.23 вони орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 129870 (+840) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3215 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6388 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2215 (+3) од,
  • РСЗВ – 460 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 222 (+0) од,
  • літаків – 294 (+1) од,
  • гелікоптерів – 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1952 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 796 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5068 (+4) од,
  • спеціальна техніка ‒ 202 (+2).

Дані уточнюються.


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