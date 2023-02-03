З початку широкомасштабного вторгнення ліквідовано майже 130 тис. росіян

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника
З 24.02.22 по 03.02.23 вони орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 129870 (+840) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3215 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6388 (+6) од,
- артилерійських систем – 2215 (+3) од,
- РСЗВ – 460 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 222 (+0) од,
- літаків – 294 (+1) од,
- гелікоптерів – 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1952 (+1),
- крилаті ракети ‒ 796 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5068 (+4) од,
- спеціальна техніка ‒ 202 (+2).
Дані уточнюються.
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