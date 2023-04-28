З-під завалів в Умані дістали тіла ще трьох загиблих

Тіла ще трьох людей дістали з-під завалів — на даний момент 14 людей загинули внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Умані, повідомили в МВС.
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Тіла ще трьох людей дістали з-під завалів — на даний момент 14 людей загинули внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Умані, повідомили в МВС.
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