Кримінал

З-під завалів в Умані дістали тіла ще трьох загиблих Тіла ще трьох людей дістали з-під завалів — на даний момент 14 людей загинули внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Умані, повідомили в МВС. Поділитися:



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