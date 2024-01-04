Суспільство

З наступного місяця Укрпошта почне продавати ліки

4 Січня 2024 13:08
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укрпошта, ліки

На деокупованих та прифронтових територіях планують реалізувати проєкт “Укрпошта-Ліки”, пілотний запуск відбудеться 1 лютого.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

“Пілотний запуск ініціативи планується з 1 лютого. З цією метою АТ “Укрпошта” отримає ліцензію на продаж лікарських засобів в існуючих поштових стаціонарних або мобільних відділеннях”, – зазначили в міністерстві.

У відомстві підкреслили, що така можливість дозволить розв’язати проблему доступних ліків на 100% території України вже у першій половині 2024 року.

Для цього попередньо триває пошук належного приміщення для відкриття першого ліцензованого складу у Києві, а також проходить набір фармацевтів, адже відпускати нерецептурні та рецептурні ліки має право лише спеціаліст.

У планах також впровадження гарячої лінії для оформлення запитів від громадян.


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