Суспільство

З аеропорту Сімферополя вилетів іранський транспортний літак

7 Вересня 2023 20:06
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крим, літак

В окупованому Росією Криму із закритого аеропорту Сімферополя вилетів іранський транспортний літак ІЛ-76ТД, що належить авіакомпанії Pouya Air.

Про це повіомляє Крим.Реалії з посиланням на дані сервісу Flightradar24.

Згідно з даними сервісу авіаперельотів, транспортний літак із позивним EPPUS вилетів із Криму о 17:09 четверга, прилетівши до Криму за дві години до цього. 

Борт попрямував на південний схід і летить над Чорним морем.

Аеропорт Сімферополя закритий для цивільних авіаперельотів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше українські військові неодноразово заявляли, що в Криму російські війська використовують полігон “Чауда” для запуску іранських безпілотників “Shahed-136/131” по території України. При цьому відомостей про присутність іранських інструкторів для сприяння російським військовим під час запусків дронів поки що немає.


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