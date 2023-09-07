З аеропорту Сімферополя вилетів іранський транспортний літак

В окупованому Росією Криму із закритого аеропорту Сімферополя вилетів іранський транспортний літак ІЛ-76ТД, що належить авіакомпанії Pouya Air.
Про це повіомляє Крим.Реалії з посиланням на дані сервісу Flightradar24.
Згідно з даними сервісу авіаперельотів, транспортний літак із позивним EPPUS вилетів із Криму о 17:09 четверга, прилетівши до Криму за дві години до цього.
Борт попрямував на південний схід і летить над Чорним морем.
Аеропорт Сімферополя закритий для цивільних авіаперельотів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Раніше українські військові неодноразово заявляли, що в Криму російські війська використовують полігон “Чауда” для запуску іранських безпілотників “Shahed-136/131” по території України. При цьому відомостей про присутність іранських інструкторів для сприяння російським військовим під час запусків дронів поки що немає.