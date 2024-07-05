З 9 липня буде змінено графіки вимкнень світла по всій Україні

В усіх областях України З 9 по 24 липня буде змінено графіки відключень світла. В один із днів протягом цих двох тижнів в кожній області не будуть застосовувати обмежень.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Компанія планує провести вимірювання фактичного споживання в кожній області. Такі перевірки здійснюються щороку – влітку й узимку. Таким чином енергетики дізнаються, скільки електроенергії споживає кожна область без обмежень. Аналіз цих даних дасть змогу надалі забезпечити більш рівномірний і коректний розподіл наявної в системі потужності між регіонами.

Коли не буде обмежень

9 липня: Дніпропетровська область;

10 липня: м. Київ;

11 липня: Київська, Хмельницька області;

12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;

16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;

18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;

9 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;

23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;

24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.

В інші дні обмеження споживання будуть відбуватися згідно з графіками, опублікованими обленерго в кожному регіоні.

При цьому вимірювання не застосовуватимуть для тимчасово окупованих територій.

Енергетики наголосили, що у випадку повторення Росією масованих ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури та, як наслідок, виникнення значного дефіциту доступної потужності в енергосистемі України, проведення режимних вимірів буде перенесене до стабілізації ситуації.