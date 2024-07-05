З 9 липня буде змінено графіки вимкнень світла по всій Україні

В усіх областях України З 9 по 24 липня буде змінено графіки відключень світла. В один із днів протягом цих двох тижнів в кожній області не будуть застосовувати обмежень.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Компанія планує провести вимірювання фактичного споживання в кожній області. Такі перевірки здійснюються щороку – влітку й узимку. Таким чином енергетики дізнаються, скільки електроенергії споживає кожна область без обмежень. Аналіз цих даних дасть змогу надалі забезпечити більш рівномірний і коректний розподіл наявної в системі потужності між регіонами.
Коли не буде обмежень
- 9 липня: Дніпропетровська область;
- 10 липня: м. Київ;
- 11 липня: Київська, Хмельницька області;
- 12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;
- 16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;
- 18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;
- 9 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;
- 23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;
- 24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.
В інші дні обмеження споживання будуть відбуватися згідно з графіками, опублікованими обленерго в кожному регіоні.
При цьому вимірювання не застосовуватимуть для тимчасово окупованих територій.
Енергетики наголосили, що у випадку повторення Росією масованих ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури та, як наслідок, виникнення значного дефіциту доступної потужності в енергосистемі України, проведення режимних вимірів буде перенесене до стабілізації ситуації.