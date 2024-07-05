Суспільство

З 9 липня буде змінено графіки вимкнень світла по всій Україні
5 Липня 2024 14:09
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світло, Укренерго
Ілюстративне фото / AP

В усіх областях України З 9 по 24 липня буде змінено графіки відключень світла. В один із днів протягом цих двох тижнів в кожній області не будуть застосовувати обмежень.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Компанія планує провести вимірювання фактичного споживання в кожній області. Такі перевірки здійснюються щороку – влітку й узимку. Таким чином енергетики дізнаються, скільки електроенергії споживає кожна область без обмежень. Аналіз цих даних дасть змогу надалі забезпечити більш рівномірний і коректний розподіл наявної в системі потужності між регіонами.

Коли не буде обмежень

  • 9 липня: Дніпропетровська область;
  • 10 липня: м. Київ;
  • 11 липня: Київська, Хмельницька області;
  • 12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;
  • 16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;
  • 18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;
  • 9 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;
  • 23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;
  • 24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.

В інші дні обмеження споживання будуть відбуватися згідно з графіками, опублікованими обленерго в кожному регіоні.

При цьому вимірювання не застосовуватимуть для тимчасово окупованих територій.

Енергетики наголосили, що у випадку повторення Росією масованих ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури та, як наслідок, виникнення значного дефіциту доступної потужності в енергосистемі України, проведення режимних вимірів буде перенесене до стабілізації ситуації.


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