Політика

Євросоюз може запровадити нові міграційні правила
16 Жовтня 2024 07:12
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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила новий план протидії нелегальній міграції. 

Ціль нових правил – пришвидшити повернення мігрантів до країн їхнього походження, передає RMF FM.

Одним із першочергових завдань стане питання гібридних загроз з боку Росії та Білорусі. Як приклад, домовленості з авіакомпаніями, які літають до Мінська, і більш жорстка візова політика.

Також передбачаються нові правила, які регулюватимуть довгострокове перебування біженців з України. Однак, наразі не відомо, що саме зміниться для українців.

Президентка Єврокомісії запропонувала розглянути створення центрів для мігрантів, яким відмовили у притулку, за межами Євросоюзу. Таке рішення вже підтримала Польща, а Італія співпрацює у схожому форматі з Албанією.

Дводенний саміт глав держав і урядів ЄС у Брюсселі розпочнеться 17 жовтня. На ньому обговорять міграційні процеси.


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