Політика

“ЄС” пропонує заборонити діяльність РПЦ в Україні

23 Листопада 2022 12:05
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церква

Депутати від “Європейської солідарності” внесли до Ради законопроект про заборону діяльності РПЦ в Україні.

Пропонується також заборонити організації, які визнають підпорядкованість російській церкві або входять до її складу (тут, мабуть, у партії Порошенка мають на увазі Українську православну церкву).

За словами нардепа Ірини Фріз, у законопроекті йдеться, що “діяльність православних релігійних організацій в Україні має проводитись з урахуванням Томосу”.

Тексту документа на сайті Верховної Ради наразі немає.


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