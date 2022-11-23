“ЄС” пропонує заборонити діяльність РПЦ в Україні

Депутати від “Європейської солідарності” внесли до Ради законопроект про заборону діяльності РПЦ в Україні.

Пропонується також заборонити організації, які визнають підпорядкованість російській церкві або входять до її складу (тут, мабуть, у партії Порошенка мають на увазі Українську православну церкву).

За словами нардепа Ірини Фріз, у законопроекті йдеться, що “діяльність православних релігійних організацій в Україні має проводитись з урахуванням Томосу”.

Тексту документа на сайті Верховної Ради наразі немає.