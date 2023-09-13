ЄС продовжив санкції проти Росії на пів року

Європейський Союз у середу, 13 вересня, вирішив продовжити індивідуальні санкції проти Росії на пів року, до 15 березня 2024 року.

Про це повідомляється на сайті Ради Євросоюзу.

“У контексті перегляду санкцій Рада ЄС вирішила не поновлювати в списках чотирьох осіб”, – йдеться в повідомленні.

Імена цих людей офіційно мають повідомити пізніше, але напередодні агентство Reuters назвало трьох із них. Це колишній гендиректор Ozon Олександр Шульгін, який добився скасування санкцій в європейському суді, а також власник холдингу РБК Григорій Берьозкін і колишній акціонер Нортгазу, колишній російський сенатор Фархад Ахмедов.

ЄС кожні шість місяців оновлює запроваджені санкції. Термін дії обмежень спливає 15 вересня, тож Євросоюз повинен був продовжити (або ні) санкції проти 1800 осіб та компаній, запроваджені у зв’язку з війною РФ проти України.