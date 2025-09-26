ЄС погодив трискладовий підхід до захисту Східного флангу: наземна, дронова та морська “стини”

Європейський Союз погодив трискладовий проєкт захисту Східного флангу — «наземну», «дронову» та «морську» стіни — і визначив пріоритети для негайних дій, насамперед у сфері виявлення, відстеження та перехоплення безпілотників. Про це на пресконференції повідомив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, передає Суспільне.

Кубілюс представив бачення проєкту «Східний фланг», який складається з трьох ключових компонентів:

«наземна стіна» — системи протидії мобільності на кордонах;

«стіна дронів» — заходи для протидії порушенням повітряного простору;

«морська стіна» — заходи захисту від можливих морських провокацій, зокрема для Румунії та Болгарії.

На засіданні були присутні міністри оборони країн, близьких до України та Росії (Болгарія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Польща, Румунія), а також Угорщина і Словаччина, високий представник ЄС, представники данського головування в Раді та міністр оборони Данії. До дискусії долучилися й представники НАТО як спостерігачі. Кубілюс окремо відзначив презентацію міністра оборони України Дениса Шмигаля як «безцінний досвід, перевірений у боях».

Реклама

Реклама

Єврокомісар підкреслив, що ЄС стикається з «чіткими викликами» і має реагувати рішуче та негайно, переходячи від обговорень до конкретних дій. Головним пріоритетом у межах «стіни проти дронів» названо підвищення спроможностей з виявлення, відстеження та перехоплення безпілотників, оскільки таких можливостей «дійсно бракує в деяких місцях».

Реалізація проєкту, за словами Кубілюса, відбуватиметься у тісній кооперації з партнерами на передовій та на основі українського бойового досвіду. Він закликав до скоординованих і оперативних кроків — від розгортання технічних рішень до обміну інформацією між країнами регіону та з НАТО, щоб «стіна дронів» стала дієвим елементом загальної системи оборони Східного флангу.