Японія ввела санкції проти Кабаєвої та родичів Кадирова

Уряд Японії оголосив санкції проти 80 російських громадян та 9 організацій після проведення невизнаних більшістю країн світу “референдумів” в окупованих областях України. Новий список санкцій з’явився на сайті японського МЗС.

Під санкції потрапили родичі голови Чечні Рамзана Кадирова, заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва, прем’єр-міністра Михайла Мішустіна, голови Міноборони Сергія Шойгу та голови Росгвардії Віктора Золотова. Крім того, у списках екс-гімнастка Аліна Кабаєва та керівник клубу байкерів “Нічні вовки” Олександр Залдостанов, а також запорізький колаборант Володимир Рогов та представник окупаційнеої влади в Криму Олег Крючков.

Під санкції також потрапили так звана десантно-штурмова розвідувальна група “Русич”, яка бере участь у бойових діях в Україні, а також компанії “Калашніков”, “ОДК-Климов”, “Сузір’я” та держкорпорація “Ростех”.