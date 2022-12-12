Політика

Якщо Путін піде. Зеленський спрогнозував, коли закінчиться війна

12 Грудня 2022 16:10
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зеленський

Якщо Володимир Путін помре, то війна Росії проти України закінчиться, оскільки інституції РФ перестануть працювати, а російські політики перейматимуться внутрішніми питаннями. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у спецвипуску шоу Netflix “Мій наступний гість не потребує представлення”.

У разі смерті Путіна, внаслідок хвороби чи нещасного випадку, війни не буде, оскільки в авторитарному режимі багато залежить від однієї людини, вважає Зеленський.

“Тому, коли така людина йде, інституції зупиняються. Такий час був у СРСР. Зупинилося все. Їм буде складно. Вони перейматимуться внутрішньою політикою, а не зовнішньою”, – заявив він.

За його словами, зараз значний відсоток росіян вірить Путіну.

“Це знаєте як: закрити вікно і сховатися від війни. Стряхнить це. От і все. Не знати, де ти живеш. Не визнавати дійсність. А є люди, які просто бояться. Які розуміють реальність, але просто бояться”, – сказав Зеленський.


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