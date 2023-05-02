Як уникнути війни великих держав. Розмова Foreign Affairs з генералом Марком Міллі

Під час повномасштабного вторгнення в Україну Росія зазнала значних втрат, як і в економіці, так і в армії. Рано чи пізно росіяни зрозуміють, що ціна перевищує вигоду.

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв’ю Foreign Affairs.

“Я вважаю, що росіяни дуже сильно постраждали. Вони зазнали багато втрат. Їхній економіці завдано значної шкоди. Принаймні їхні сухопутні війська дуже постраждали”, – сказав Міллі.

Генерал вважає, що “раціональні люди, в рамках російського процесу прийняття рішень, дійдуть висновку, що ціна перевищує вигоду, і це буде час робити щось, принаймні, з погляду ведення переговорів”.

“Можливо, цей час ще не зараз – я не можу читати думки. Я не знаю, коли Путін буде готовий це зробити. Але в певний момент, якщо він раціональний, йому доведеться це зробити”, – зазначив Міллі.

Він наголосив, що російський диктатор може покласти край війні хоч сьогодні ввечері.

“Звичайно, він має політичні обмеження всередині російської політики.Але їм доведеться це зрозуміти, тому що вони не переможуть”, – додав генерал.

На його думку, Україна зараз має можливість проводити як наступальні операції, так і оборонні. Можливості ЗСУ значно зросли на тлі постачання озброєння.

Генерал відмовився якось коментувати можливий контрнаступ України, зазначивши, що останні кілька місяців Київ просив надати військову допомогу та допомогти укомплектувати сили.

За його словами, йдеться про формування дев’яти бригад комбінованих озброєнь, бронетехніки та мотопіхоти. Також країни Заходу допомогли підготувати кілька легких піхотних підрозділів.

“Тому я сказав би вам, що українці зараз мають можливість атакувати, вони можуть проводити наступальні операції, і у них також є можливість оборонятися, значно розширена порівняно з тим, що було лише рік тому. Так що, я думаю, їх можливості значно зросли. Вони можуть вести як наступ, так і оборону”, – зазначив Міллі.

Він підкреслив, що для контрнаступу Україна має зробити значний обсяг роботи з планування та координації. Тому можливі активні дії залежать лише від нашої країни.

Міллі також заявив, що є три ймовірні результати контрнаступу ЗСУ, якщо він відбудеться.

По-перше – “повне обвалення російської лінії фронту”. “Це вже траплялося в попередніх війнах – наприклад, у Першій світовій війні. Тож ймовірність цього є”.

Також, за його словами, “є ймовірність обмеженого успіху” ЗСУ. І “є шанс не досягти успіху”.

І ще один варіант – “можливо, українці збираються провести оборонну операцію, і росіянам буде складно організувати наступ”.

Шанс того, що Україна чи Росія досягнуть своєї політичної мети на полі бою цього року вкрай низька. “Це буде дуже складно, дуже складно. І, чесно кажучи, я не думаю, що це можливо цього року”, – заявив він.

Росія в Україні зараз має близько 200 тисяч солдатів. Втрати РФ убитими та пораненими за весь час війни Міллі оцінює у 200-250 тисяч.

Говорячи про ймовірність ескалації конфлікту до рівня глобального, генерал заявив, що така небезпека є, оскільки війни дуже емоційні.

При цьому Міллі вважає, що “Росія не хоче війни з НАТО чи США, а НАТО і США не хочуть війни з Росією. Тож у цьому відношенні всі зацікавлені, і Україна точно не хоче такого масштабу війни на своїй території. Отже, в інтересах всіх не нагнітати обстановку”.

На думку Міллі, “зараз у світі є три великі держави: США, Китай та Росія”. При цьому є деякі ознаки того, що Китай і Росія зближуються.

“Ми поки не бачимо повноцінного, справді міцного та стійкого геополітичного союзу між Китаєм і Росією. Чи може це статися в майбутньому? Це може статися, і нам потрібно побоюватися цього”, – заявив генерал.