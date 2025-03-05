Як без черг отримати направлення на ВЛК в Резерв+: пояснення юристів

Нещодавно у Резерв+ спростили процес проходження ВЛК. Тепер в електронних направленнях вказуватимуть точну дату прибуття на медогляд, що дозволить уникнути зайвих візитів до ТЦК, довгих черг та бюрократичної тяганини.

Як отримати направлення на ВЛК розповіли юристи “Гончаренко центру”.

Направлення на медичний огляд військовозобов’язаних видається за рішенням керівництва територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) або начальників центрів рекрутингу ЗСУ.

“Цей документ оформлюється виключно в електронному форматі. У застосунку Резерв+ нещодавно було спрощено процедуру проходження військово-лікарської комісії”, – розповіли юристи.

Відтепер військовозобов’язані можуть самостійно створити електронне направлення, в якому буде зазначено дату та місце медичного огляду. Така можливість доступна як для охочих добровільно пройти комісію, так і для тих, хто вже отримав повістку у паперовому вигляді.

Щоб отримати направлення на ВЛК, необхідно: