WSJ: ЗСУ покращили способи знищення російської артилерії. Але Росія теж адаптується

Україна значно покращила свої можливості щодо виявлення та знищення російської артилерії, пише The Wall Street Journal.

“Використовуючи поставлені США радіолокаційні системи, українські війська можуть визначати місце розташування російських артилерійських позицій та передавати цю інформацію безпілотникам для підтвердження та артилерійським групам для знищення”, – йдеться у статті.

Ця тактика дає українським збройним силам важливу перевагу, допомагаючи протистояти артилерійському потенціалу Росії, який завдає близько 70% бойових втрат українським військам.

Успіхи України у цій галузі високо оцінюються військовими аналітиками, оскільки ефективність артилерії вважається ключовим тактичним напрямом у цій війні.

Обидві сторони постійно вдосконалюють свої стратегії. Завдяки західному устаткуванню та власній винахідливості українські війська практично зрівнялися з російськими в галузі артилерії. Однак Росія також адаптує свою тактику. Українські військовослужбовці повідомляють, що для наведення артилерії Росія наразі використовує безпілотні літальні апарати та націлюється на ключові компоненти артилерійського пошуку України, включаючи радари та безпілотники.

Обидві сторони відчувають дефіцит снарядів, що робить точність стрілянини ще критичнішою.

За даними незалежної групи WarSpotting, з початку контрнаступу в червні Україна знищила 177 російських гармат.

У міру того, як кожна із сторін пристосовується до досягнень іншої, боротьба за перевагу в артилерійських можливостях залишається постійною та динамічною частиною війни. Контрбатарейні радари та безпілотники відіграють важливу роль у стратегії України, але водночас пов’язані з високими ризиками, оскільки вони стають цінними цілями для російських військ.