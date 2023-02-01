Політика

WSJ: Україні пропонують бойові дрони Reaper MQ-9 за $1

1 Лютого 2023 06:55
44
бпла, зброя

Американський виробник зброї General Atomics пропонує уряду України два безпілотники Reaper MQ-9 за один долар у спробі допомогти Києву перед ймовірним наступом Росії, пише Wall Street Journal.

При цьому Україні доведеться витратити близько 10 млн. доларів на підготовку та доставку дронів, а також близько 8 млн. доларів на рік на технічне обслуговування.

Білий дім, який має схвалити угоду, а також українська влада відмовилася від коментарів, зазначає видання.

Представник General Atomics сказав, що компанія не коментує конкретні угоди, але вважає, що Україна потребує такого обладнання, як Reaper.

“General Atomics протягом багатьох місяців обговорює потреби ЗСУ з українським урядом і, як і раніше, готова надати їм будь-яку підтримку”, – сказав представник компанії Марк Брінклі.

За останній рік США надали Україні понад 700 невеликих безпілотників, включаючи тактичні дрони Switchblade, нагадує WSJ, проте Reaper – це набагато складніший безпілотник із більшою дальністю, швидкістю та можливостями.

Розмах крил Reaper складає близько 20 метрів, безпілотник може перебувати в польоті понад 24 години та нести озброєння. General Atomics пропонує Україні старішу модель MQ-9A Block 1. Один такий дрон коштує кілька мільйонів доларів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Лютого 2023 07:50
29

ISW: Українське командування може дати команду відступити з Бахмута
1 Лютого 2023 08:10
10

За добу ліквідовано 920 загарбників – Генштаб
1 Лютого 2023 07:32
29

Reuters: У новий пакет допомоги Україні увійдуть ракети з дальністю 150 км
1 Лютого 2023 07:16
36

Зеленський анонсував нові звільнення
1 Лютого 2023 06:55
44

WSJ: Україні пропонують бойові дрони Reaper MQ-9 за $1
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Мирный блеф США: путин попался и теперь обречён
Денис КАЗАНСКИЙ

Бессмысленный ритуал
Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
Андрій ВОЛКОВ

Складне питання інвестицій: які галузі залучають гроші під час війни
Віталій ПОРТНИКОВ

“Путин понял, что Украина не исчезнет”. Зачем Кремлю нужен Медведчук?
Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
усі думки