WSJ: Україні пропонують бойові дрони Reaper MQ-9 за $1

Американський виробник зброї General Atomics пропонує уряду України два безпілотники Reaper MQ-9 за один долар у спробі допомогти Києву перед ймовірним наступом Росії, пише Wall Street Journal.

При цьому Україні доведеться витратити близько 10 млн. доларів на підготовку та доставку дронів, а також близько 8 млн. доларів на рік на технічне обслуговування.

Білий дім, який має схвалити угоду, а також українська влада відмовилася від коментарів, зазначає видання.

Представник General Atomics сказав, що компанія не коментує конкретні угоди, але вважає, що Україна потребує такого обладнання, як Reaper.

“General Atomics протягом багатьох місяців обговорює потреби ЗСУ з українським урядом і, як і раніше, готова надати їм будь-яку підтримку”, – сказав представник компанії Марк Брінклі.

За останній рік США надали Україні понад 700 невеликих безпілотників, включаючи тактичні дрони Switchblade, нагадує WSJ, проте Reaper – це набагато складніший безпілотник із більшою дальністю, швидкістю та можливостями.

Розмах крил Reaper складає близько 20 метрів, безпілотник може перебувати в польоті понад 24 години та нести озброєння. General Atomics пропонує Україні старішу модель MQ-9A Block 1. Один такий дрон коштує кілька мільйонів доларів.