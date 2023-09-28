WSJ: Технологічна революція на фронті в Україні змінює природу сучасної війни

Одягнувши відеоокуляри, український військовий присів на верхньому поверсі зруйнованої багатоповерхівки і направив невеликий безпілотник на сусіднє окуповане Росією місто Бахмут.

З гуркотом FPV-безпілотник, збірка якого коштувала близько 300 доларів, помчав за ціллю, підірвавши пікап, повний російських солдатів.

«До того, як ми почали літати тут, росіяни пересувалися так активно, що в Бахмуті були затори. Зараз дороги в місті порожні», – сказав пілот, боєць Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України.

Тисячі українських і російських безпілотників одночасно перебувають в повітрі вздовж лінії фронту. Ці апарати дуже різні: від дешевих квадрокоптерів до схожих на літаки апаратів великої дальності, які можуть долати сотні кілометрів і годинами переслідувати ціль. Але всі вони трансформують саму природу війни, – пише Wall Street Journal.

Дрони – це лише один з елементів змін. Нові інтегровані системи управління боєм, які надають зображення і місцезнаходження в режимі реального часу підрозділам аж до рівня взводу, зробили наведення на ціль майже миттєвим.

«Сьогодні колону танків або колону військ, що наступають, можна виявити за 3-5 хвилин, а ще за 3 хвилини по ній можна завдати удару. Живучість на ходу – не більше 10 хвилин. Влаштувати несподіванку стало дуже важко», – сказав заступник командувача Головного управління військової розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

Wall Street Journal пише, що технологічна революція, спричинена війною в Україні, ставить під сумнів доцільність деяких базових концепцій американської військової доктрини.

«Маневри загальновійськових підрозділів з використанням великих груп бронетехніки і танків для швидкого прориву, тобто те, чого Вашингтон і його союзники очікували від українського наступу цього літа, напевне, вже стали неможливими в принципі, – кажуть деякі солдати. Неминучим наслідком цього, на думку українських командирів, є те, що конфлікт не закінчиться найближчим часом», – пише видання.

«Часи масованих бронетанкових атак, що захоплювали багато кілометрів території за один раз, як це було в 2003 році в Іраку, минули, тому що безпілотники стали дуже ефективними», – сказав ветеран війни в Іраку, відставний сержант першого класу армії США Бредлі Кроуфорд, який зараз тренує українські війська під Бахмутом в рамках приватної ініціативи.

В потенційному конфлікті з меншою державою загальна військова перевага США теж може виявитися не такою вирішальною, як вважалося раніше.

«Це питання вартості. Якщо ви можете знищити важку і дорогу систему за допомогою чогось, що коштує набагато дешевше, то насправді різниця в потужності двох країн не має такого великого значення», – каже Філліпс О’Брайен, професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюса в Шотландії.

Наприклад, кожен FPV-безпілотник – тип зброї, який набув широкого застосування цього літа, – коштує лише частину ціни звичайного 155-мм артилерійського снаряда за 3 тисячі доларів. Це не кажучи вже про основні бойові танки, які коштують мільйони доларів. Проте безпілотники мають достатню точність і швидкість, щоб наздогнати будь-яку броньовану машину, що рухається, і, за умови кваліфікованого пілотування, можуть вивести з ладу навіть найсучасніші танки і гаубиці. Їх дешевизна також означає, що вони можуть бути використані проти будь-якої випадкової цілі, включаючи автомобілі і невеликі групи солдатів.

Центр «А» є одним з багатьох українських підрозділів, що використовують безпілотники FPV. З 1 червня екіпажі центру на сході і півдні України підбили 113 російських танків, 111 бойових машин і 68 артилерійських систем.

Нещодавно вранці в селі Часів Ярі оператори Центру “А” за допомогою безпілотників, оснащених протитанковими бомбами часів Другої світової війни, протягом кількох годин знищили, окрім пікапа, ще два припарковані російські БТР. Вони також запустили дрон у вікно бахмутської багатоповерхівки, помітивши, як російські солдати (ймовірно, також оператори безпілотників) відсувають штори. Окремий спостережний дрон зафіксував вибухи, що сталися в результаті.

Росіяни також мають власні потужні БПЛА і швидко їх вдосконалюють.. За кілька хвилин після того, як група Центру «А» спробувала зайняти позицію у багатоповерхівці, її помітив російський безпілотник, і будівля була обстріляна з міномета. Українські військові швидко вибігли з будівлі, а потім повернулися назад групами по двоє, з великими інтервалами.

Wall Street Journal нагадує, що безпілотники відіграють важливу роль від самого початку вторгнення Росії в Україну, яке почалося в лютому 2022 року. Але кількість БПЛА, а також їхня ефективність, зросли. При цьому можливості Москви швидко наздоганяють, а іноді й випереджають українські. За словами командирів, багато дронів, які були ефективними ще кілька місяців тому, швидко застаріли і потребують модернізації для подолання ворожих перешкод.

«Ніщо не стоїть на місці. Війна – це час, коли технології розвиваються. Кожна операція відрізняється від інших, і якщо повторювати її однаково, це не матиме сенсу, тому що у ворога вже є протиотрута», – сказав в інтерв’ю командувач Військово-морських сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

Кривава війна, яку веде Україна, – це конфлікт, з яким американські військові не стикалися з часів Кореї в 1950-х роках. Сучасна західна військова підготовка та оборонні закупівлі були сформовані на основі потреб операцій проти набагато слабших супротивників у таких місцях, як Ірак і Афганістан. Це призвело до того, що основна увага приділяється дорогим і складним системам озброєнь, які не витримають довго в повномасштабному конфлікті з рівним супротивником.

«Багато західного озброєння тут не працює, тому що воно створювалося не для повномасштабної війни, а для конфліктів низької або середньої інтенсивності. Якщо кинути її в масовий наступ, вона просто не спрацьовує», – каже Тарас Чмут, директор фонду «Повернись живим».

Зрештою, навіть найдорожчі танки виявилися вразливими до старих наземних мін. Висновок, за словами Чмута, полягає в тому, що слід зосередитися на забезпеченні військ на передовій більшою кількістю дешевших і простіших систем. Це історичний урок, який сягає корінням у Другу світову війну, коли радянський Т-34 і американські танки Sherman значно поступалися німецьким Tiger і Panther, але їх можна було виробляти масово, розгортати в набагато більшій кількості і легше ремонтувати в польових умовах. Західні військові планувальники звернули на це увагу.

«Ми маємо засвоїти багато уроків. Один з них полягає в тому, що кількість сама по собі – це теж якість. Вам потрібні цифри, вам потрібна кількість сил. На Заході ми скоротили нашу армію, ми скоротили наші запаси. Але кількість має значення, маса має значення», – сказав генерал-майор Крістіан Фрейдінг з Міністерства оборони Німеччини.

Коли йдеться про танки, зокрема, урок української війни полягає в тому, що танкові бої стали рідкістю. А це означає, що відносна складність танка вже не має такого великого значення. За даними українських чиновників, менше 5% танків, знищених з початку війни, були підбиті іншими танками. Більшість таких машин знищували міни, артилерія, протитанкові ракети і БПЛА.

Хоча Україна покладається на танки, артилерію і ракетні установки західного виробництва, вона все частіше використовує парк українських безпілотників, виготовлених близько 200 вітчизняними виробниками. Вони варіюються від дешевих БПЛА до крилатих безпілотників дальнього радіусу дії, які майже щодня завдають ударів в глибині Росії.