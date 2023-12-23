Політика

WP: ЗСУ скасовують атаки через брак снарядів

23 Грудня 2023 10:00
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зброя, війна

В українській армії не вистачає артилерійських снарядів, повідомили кілька військових ЗСУ The Washington Post. Як пише газета, деякі підрозділи змушені скасовувати заплановані атаки.

Один із співрозмовників видання зі 128 гірничо-штурмової бригади, яка веде бойові дії у Запоріжжі, розповів про ліміт снарядів на кожну ціль. Наприклад, на мінометну позицію подається 5–7 снарядів. «Не можна виграти війну лише на мотивації. Має бути якась чисельна перевага, але зі зброєю та системами озброєнь стає лише гірше і гірше»,— сказало джерело.

Ще один військовий із 148-ї артилерійської бригади, який представився Артемом, заявив про «драматичну» різницю в запасах снарядів після переміщення із Запоріжжя на схід. Раніше його підрозділ міг випускати в середньому 50 снарядів на день, іноді 90. Зараз — 10–20 снарядів. “Якщо ситуація не зміниться або погіршиться, ми не зможемо їх придушити і вони відкинуть нас назад”, – вважає Артем. «Що можна зробити з 10 снарядами на день? Цього ледь вистачить для відповіді на їх наступ, ми навіть не говоримо про атаку їхніх позицій», – додав він.

Українські солдати, які перебувають на фронті, заявили WP, що не бачать ознак, що Росія відчуває нестачу артилерійських снарядів. Як пише газета, Росії вдалося подолати негативні ефекти західних санкцій у виробництві зброї.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування українських військ «Таврія» Олександр Тарнавський раніше також заявляв, що ВСУ були змушені припинити деякі операції через брак артилерійських снарядів. За його словами, найбільші проблеми – із пострадянськими снарядами 122 мм, 152 мм.


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WP: ЗСУ скасовують атаки через брак снарядів
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