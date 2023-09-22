Вихідні в Україні будуть теплими

У більшості регіонів України на вихідних 23-24 вересня буде тепло, а незначні опади пройдуть лише в кількох областях.

Про це повідомили в Sinoptik.ua.

За даними синоптиків, субота потішить літньою погодою усіх українців. На сході країни повітря прогріється до +24…+26 °С, в інших областях – до +26…+28 °С. І лише на заході очікуються невеликі короткочасні дощі. І все ж, незважаючи на високі показники температури вдень, ночі вже осінні: повітря охолоне до +13…+16 °С.

У неділю буде так само тепло та переважно ясно. Тільки в Івано-Франківській, Львівській та Волинській областях термометри покажуть звичні для вересня +21…+23 °С. У всіх інших регіонах буде тепліше: на півночі та сході – +23…+26 °С, у центрі та на півдні – +26…+29 °С.

У понеділок у західних областях очікується до +22…+24 °С, на півночі, сході та в центрі – до +26 °С, на півдні – до +29 °С. Погода на початку тижня буде ясною, з невеликою хмарністю. Лише в Івано-Франківській, Чернівецькій та Сумській областях пройдуть невеликі дощі.

Синоптики також попереджають, що 23-24 вересня по всій країні, окрім Волині, Карпат, Чернігівської та Полтавської областей, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.