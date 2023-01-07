Суспільство

Вперше в історії ПЦУ Епіфаній провів богослужіння на Різдво у Києво-Печерській Лаврі

7 Січня 2023 12:11
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церква, різдво

Вже сьогодні, 7 січня, відбулося перше історичне богослужіння у Києво-Печерській Лаврі.

Урочисте різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври розпочалося о 9:00. На літургії присутні тисячі вірян, які святкують Різдво за Юліанським календарем.

Це перша різдвяна служба Православної церкви України в Успенському соборі на території Лаври.

Раніше богослужіння тут проводила лише УПЦ московського патріархату.

УПЦ Московського патріархату заявляла, що предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній не має дозволу на проведення богослужіння у Лаврі 7 січня, а його намір є спробою “силового захоплення Успенського собору”. Через кілька днів Мінкульт дав дозвіл на Богослужіння.

Сьогодні свято Різдва Христового відзначають у православних церквах, які використовують Юліанський календар. Наприкінці минулого року у суспільстві стало більше дискусій на тему того, коли краще відзначати це свято. В Україні суттєво зросла кількість прихильників переходу на Григоріанський та Новоюліанський календарі (обидва передбачають святкування Різдва 25 грудня, а відповідно й зміну дат інших свят, але відрізняється дата Великодня).

25 грудня на проповіді митрополит Епіфаній відзначив, що крім великої кількості прихильників реформи календаря, є ще й багато тих, хто виступає проти таких змін. У 2022 році вперше в громадах, які виявили таке бажання, відбувалися різдвяні богослужіння 25 грудня, що відзначив предстоятель ПЦУ.

Протягом цього року ПЦУ вивчатиме отриманий досвід цьогорічних свят і обговорюватиме подальші кроки. Однак пріоритетом для церкви є збереження єдності суспільства.


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