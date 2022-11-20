Політика

Вперше в історії: Міністр оборони Нової Зеландії прибув до України

20 Листопада 2022 16:23
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Резніков

Міністр оборони Нової Зеландії Піні Хенаре відвідав Україну. У Києві він зустрівся з міністром оброни України Олексієм Резніковим.

Про це повідомляє Міноборони України.

В ході зустрічі сторони детально обговорили питання розвитку двостороннього співробітництва в оборонній сфері та реалізацію спільних проєктів щодо посилення спроможностей Сил оборони України.

Олексій Резніков поінформував представників закордонної делегації про поточний стан на фронті та розповів про успішні дії Сил оборони України та звільнення українських земель від окупантів на Півдні. Також Міністр оборони України зазначив, що Україна вибудовує низку проєктів підтримки на середньо- та довгострокову перспективу.

“Kia ora, пане Міністре! Я вдячний делегації і особисто вам за чітку позицію щодо підтримки України, а також за активну участь у підготовці українських військовослужбовців”, – наголосив Міністр оборони України.

У рамках зустрічі сторони обговорили подальші кроки розвитку двостороннього співробітництва. Порушили важливі питання підготовки наших захисників та допомогу Нової Зеландії в розмінуванні територій України, де відбувалися бойові дії. Сили оборони України переможуть ворога за рахунок якісних переваг, спираючись на ресурси вільного світу.

Представники іноземної делегації висловили беззастережну підтримку народу України в боротьбі з державою-окупантом. Міністр оборони Нової Зеландії Піні Хенаре наголосив, що головним є якнайшвидше досягнення справедливого миру, побудованого на принципах міжнародного права і поваги до суверенітету України.

Пан Хенаре і члени делегації Нової Зеландії дуже високо оцінили волю та сміливість Українського народу та окремо наших захисників і захисниць та зазначили також, що ми їх надихаємо.

“Ми провели продуктивну розмову й визначили наші перспективні плани. Я почув про необхідні потреби для українських воїнів, які героїчно захищають свою землю. Будемо і надалі вирішувати питання подальшої допомоги українцям спільно з нашим урядом. Ми підтримуємо Україну, застосовуємо санкційний тиск на Росію і віримо у вашу перемогу. Ви є вільним народом!” – сказав Піні Хенаре.


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