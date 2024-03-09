Політика

Ворожі ДРГ знизили активність по Сумському і по Харківському напрямках, – ДПСУ

9 Березня 2024 10:02
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дпсу, дрг
Ультраправий символ, що використовується російською диверсійно-штурмовою розвідувальною групою "Русич” / Фото з відкритих джерел

Державна прикордонна служба України деякий час спостерігала зниження активності російських диверсійно-розвідувальних груп. Однак загроза нікуди не зникла.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко у телемарафоні, пише Еспресо.

“Певний час ми бачили таке зниження активності ворожих ДРГ й по Сумському, й по Харківському напрямках. Але, як бачимо, загроза нікуди не зникає. Ворог намагається використовувати свої диверсійно-розвідувальні групи, які планують або хочуть зайти на наші території”, – заявив речник.

За його словами, росіяни часто кидають свої ДРГ на Сумську області, проте така загроза залишається й у Харківській області.

“Тому поки матимемо такого сусіда, звісно загроза заходу диверсійних груп залишатиметься. Кожного дня треба розуміти, що ворог обстрілює територію України й в межах Чернігівщини, й Сумщини, й Харківщини з різноманітного озброєння – щодня сотні обстрілів. Сотня обстрілів, це власне, більше ніж кількість прильотів по нашій території”, – додав Демченко.


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