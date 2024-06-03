Суспільство

Ворог тисне на Покровському та Куп’янському напрямках, – Генштаб

3 Червня 2024 16:50
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війна
Піхота під прикриттям броні танка тренується штурмувати ворожі позиції / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Від початку доби на фронті російсько-української війни відбулося 73 бойових зіткнення. Найбільша інтенсивність російських окупантів на Покровському та Куп’янському напрямках.

Про це повідомляється у зведенні Генштаба ЗСУ станом на 16:00.

  • На Куп’янському напрямку ворог збільшив активність та здійснив вже 11 атак на позиції українських захисників.  Зокрема тривають три боєзіткнення в районах Стельмахівки, Берестового та Тернів.
  • На Сіверському напрямку ворог здійснив девʼять штурмових дій. Сім атак російських окупантів стримують наші підрозділи в районах Роздолівки та Івано-Дар’ївки. Також окупанти застосовують тут авіацію.
  • На Краматорському напрямку наразі тривають чотири боєзіткнення в районах населених пунктів Іванівське та Алебастрове. Одну атаку успішно відбито.
  • На Покровському напрямку активність ворога зберігається в районах Новоолександрівки Першої та Птичого. Наразі мова йде про 30 атакувальних дій окупантів на цьому напрямку з початку доби.
  • На Курахівському напрямку наші воїни стали на заваді дев’яти атакам противника. Ситуація контрольована.
  • На Придніпровському напрямку, поблизу Кринок українські захисники відбили іще одну атаку ворога. Загальна кількість боєзіткнень на напрямку зросла до трьох.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.


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