Ворог тисне на Покровському та Куп’янському напрямках, – Генштаб

Від початку доби на фронті російсько-української війни відбулося 73 бойових зіткнення. Найбільша інтенсивність російських окупантів на Покровському та Куп’янському напрямках.
Про це повідомляється у зведенні Генштаба ЗСУ станом на 16:00.
- На Куп’янському напрямку ворог збільшив активність та здійснив вже 11 атак на позиції українських захисників. Зокрема тривають три боєзіткнення в районах Стельмахівки, Берестового та Тернів.
- На Сіверському напрямку ворог здійснив девʼять штурмових дій. Сім атак російських окупантів стримують наші підрозділи в районах Роздолівки та Івано-Дар’ївки. Також окупанти застосовують тут авіацію.
- На Краматорському напрямку наразі тривають чотири боєзіткнення в районах населених пунктів Іванівське та Алебастрове. Одну атаку успішно відбито.
- На Покровському напрямку активність ворога зберігається в районах Новоолександрівки Першої та Птичого. Наразі мова йде про 30 атакувальних дій окупантів на цьому напрямку з початку доби.
- На Курахівському напрямку наші воїни стали на заваді дев’яти атакам противника. Ситуація контрольована.
- На Придніпровському напрямку, поблизу Кринок українські захисники відбили іще одну атаку ворога. Загальна кількість боєзіткнень на напрямку зросла до трьох.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.