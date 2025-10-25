Ворог штурмує на всіх напрямках: від початку доби понад 100 боєзіткнень

Російські війська продовжують інтенсивні штурми позицій українських захисників. Станом на 16:00 25 жовтня Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляє про 101 бойове зіткнення.

Ворог активно обстрілює прикордонні населені пункти з території Росії. Під вогнем опинилися Бобилівка та Кучерівка Сумської області. Українські сили відбили дві атаки на Північно-Слобожанському та Курському напрямках. Противник завдав трьох авіаударів, скинув шість коригованих авіабомб та здійснив 37 артилерійських обстрілів, один із них – з реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував позиції ЗСУ в районі Вовчанська та поблизу Колодязного й Дворічанського – бої тривають. На Куп’янському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень, одне з них ще триває.

Під Лиманом окупанти атакували поблизу Греківки, Середнього, Новоселівки, Зарічного та в напрямку Дробишевого. Сили оборони тримають позиції: одну атаку вже відбито, чотири тривають.

На Слов’янському напрямку триває бій у районі Ямполя. На Краматорському напрямку противник активних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку сьогодні ворог 15 разів намагався просунутися в районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Русиного Яру, а також у напрямках Костянтинівки та Софіївки. Вісім боїв ще тривають.

Найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку – з початку доби окупанти здійснили 49 атак у районах Шахового, Маяка, Родинського, Мирнограда, Новоекономічного, Покровська та низки інших населених пунктів. Українські військові відбили 39 атак і продовжують стримувати натиск.

На Олександрівському напрямку противник 11 разів штурмував позиції Сил оборони поблизу Соснівки, Олексіївки, Павлівки, Злагоди та інших сіл, один бій ще триває. На Гуляйпільському напрямку українські захисники відбили дві атаки біля Малинівки.

На Оріхівському напрямку наші воїни зупинили п’ять штурмів поблизу Степового, Кам’янського та Степногірська. Авіація противника завдала удару в районі Павлівки.

На Придніпровському напрямку ворог двічі намагався просунутися біля Антонівського моста, один бій ще триває.

На решті напрямків суттєвих змін у ситуації не зафіксовано.