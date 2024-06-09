Економіка

Volvo переносить виробництво електромобілів з Китаю до Бельгії
9 Червня 2024 09:17
автопром
Керівник відділу дизайну Volvo Cars Робін Пейдж представляє новий електричний позашляховик Volvo EX90 під час презентації у Стокгольмі, 9 листопада 2022 / Фото Reuters

Volvo Car AB почала переносити виробництво китайських електромобілів до Бельгії, оскільки Європейський Союз готується запровадити мита на електромобілі китайського виробництва, повідомляє Bloomberg.

Крім перенесення виробництва моделей Volvo EX30 і EX90 до Бельгії, автовиробник також може перенести збірку деяких моделей Volvo, призначених для Великобританії, йдеться в повідомленні з посиланням на неназваних осіб. Volvo, яка належить Zhejiang Geely Holding Group Co., вважається найбільш вразливою серед західних автовиробників до потенційних тарифів.

Торговельні суперечності між ЄС і Китаєм призвели до шквалу антидемпінгових розслідувань проти Пекіна на тлі звинувачень у несправедливих субсидіях. Очікується, що вже наступного тижня ЄС повідомить виробникам електромобілів у Китаї, чи запровадить він тимчасові тарифи з 4 липня, які підвищать імпортні мита вище нинішнього рівня в 10%. Минулого тижня Китай звинуватив ЄС у тому, що він намагається “придушити” китайські компанії, і заявив, що вживатиме заходів для захисту своїх інтересів.

Звинувачення у недобросовісній конкуренції на адресу Китаю є абсолютно безпідставними, повідомило сьогодні інформаційне агентство Сіньхуа, посилаючись на попередні коментарі міністра торгівлі Китаю Ван Веньтао. Ван висловив сподівання, що ЄС відмовиться від торгового протекціонізму і повернеться на шлях діалогу і співпраці, повідомляє Сіньхуа.

В рамках окремої суперечки китайські молочні компанії готуються звернутися до Пекіна з проханням розпочати антидемпінгове розслідування проти імпорту з ЄС, повідомила вчора газета Global Times, не надаючи подробиць.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
9 Червня 2024 08:39

У ISW немає підтвердження про успішні українські контратаки в межах Вовчанська
9 Червня 2024 09:01

ISW: Окупанти просунулися у східній частині Часового Яру
8 Червня 2024 20:53

Зеленський: Росії не вдалося реалізувати харківську операцію
8 Червня 2024 19:57

Росіяни вдарили КАБами по Хотомлі – одна людина загинула
8 Червня 2024 19:19

Російських військовополонених зводили на екскурсію Харковом
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
усі думки