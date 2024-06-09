Volvo переносить виробництво електромобілів з Китаю до Бельгії

Volvo Car AB почала переносити виробництво китайських електромобілів до Бельгії, оскільки Європейський Союз готується запровадити мита на електромобілі китайського виробництва, повідомляє Bloomberg.

Крім перенесення виробництва моделей Volvo EX30 і EX90 до Бельгії, автовиробник також може перенести збірку деяких моделей Volvo, призначених для Великобританії, йдеться в повідомленні з посиланням на неназваних осіб. Volvo, яка належить Zhejiang Geely Holding Group Co., вважається найбільш вразливою серед західних автовиробників до потенційних тарифів.

Торговельні суперечності між ЄС і Китаєм призвели до шквалу антидемпінгових розслідувань проти Пекіна на тлі звинувачень у несправедливих субсидіях. Очікується, що вже наступного тижня ЄС повідомить виробникам електромобілів у Китаї, чи запровадить він тимчасові тарифи з 4 липня, які підвищать імпортні мита вище нинішнього рівня в 10%. Минулого тижня Китай звинуватив ЄС у тому, що він намагається “придушити” китайські компанії, і заявив, що вживатиме заходів для захисту своїх інтересів.

Звинувачення у недобросовісній конкуренції на адресу Китаю є абсолютно безпідставними, повідомило сьогодні інформаційне агентство Сіньхуа, посилаючись на попередні коментарі міністра торгівлі Китаю Ван Веньтао. Ван висловив сподівання, що ЄС відмовиться від торгового протекціонізму і повернеться на шлях діалогу і співпраці, повідомляє Сіньхуа.

В рамках окремої суперечки китайські молочні компанії готуються звернутися до Пекіна з проханням розпочати антидемпінгове розслідування проти імпорту з ЄС, повідомила вчора газета Global Times, не надаючи подробиць.