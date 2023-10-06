Суспільство

Волонтери з Естонії потрапили під ворожий ракетний удар в Україні

6 Жовтня 2023 21:54
читать на русском →
ракетний удар, естонія, волонтер

Естонські волонтерські організації Vaba Ukraina (“Вільна Україна”) та Ukraina Abi (“Допомога Україні”) у п’ятницю потрапили під ракетний удар в Україні.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Twitter (X) Vaba Ukraina

За словами організації, їхній спільний з Ukraina Abi конвой потрапив під ракетний удар, а російська ракета “Іскандер” впала за метрів 20-ти від них.

Внаслідок атаки всі транспортні засоби було знищено, але волонтери не постраждали.

“Хлопці дивом залишилися живими й здоровими. Ми допомагатимемо їм у міру необхідності разом із нашими партнерами в Україні”, – йдеться в повідомленні.

Водночас, додали в організації, без людських жертв не обійшлося, оскільки в сусідньому будинку загинули двоє маленьких дітей.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Жовтня 2023 16:56

У ДБР повідомили, що одеський військомат звільняв від служби депутатів та їх родичів
6 Жовтня 2023 18:59

Північна Корея постачає артилерію до РФ
6 Жовтня 2023 15:49

Мер Сум вийшов із СІЗО під заставу
6 Жовтня 2023 15:16

Білий Дім планує зустріч Байдена та Сі Цзіньпіном у США
6 Жовтня 2023 14:18

Рада збільшила видатки держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
усі думки