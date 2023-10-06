Волонтери з Естонії потрапили під ворожий ракетний удар в Україні

Естонські волонтерські організації Vaba Ukraina (“Вільна Україна”) та Ukraina Abi (“Допомога Україні”) у п’ятницю потрапили під ракетний удар в Україні.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Twitter (X) Vaba Ukraina

За словами організації, їхній спільний з Ukraina Abi конвой потрапив під ракетний удар, а російська ракета “Іскандер” впала за метрів 20-ти від них.

Внаслідок атаки всі транспортні засоби було знищено, але волонтери не постраждали.

“Хлопці дивом залишилися живими й здоровими. Ми допомагатимемо їм у міру необхідності разом із нашими партнерами в Україні”, – йдеться в повідомленні.

Водночас, додали в організації, без людських жертв не обійшлося, оскільки в сусідньому будинку загинули двоє маленьких дітей.