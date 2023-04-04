“Волонтери” під виглядом допомоги ЗСУ завезли в Україну вінілові програвачі

Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області викрили “волонтерів”, які намагалися ввезти вінілові програвачі під виглядом гуманітарної допомоги з Польщі.

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки.

“Дороговартісне обладнання ввозили через пункт пропуску «Ягодин». Вантаж намагалися видати за радіозапчастини для однієї з військових частин Збройних сил України. Щоправда, гарантііний лист від військової частини, який зловмисники представили на пункті пропуску мав ознаки підробки”, – розказали у БЕБ.

Детективи провели обшук вантажного автомобіля, за результатами якого вилучено 50 коробок з аудіосистемами. Вартість вантажу встановлюється.

Встановлено, що схему налагодили для ухилення від сплати обов’язкових платежів до бюджету під час переміщення через митний кордон.

“Згаданий благодійний фонд працює в Україні вже 9 років”, – підкреслюється у повідомленні відомства.