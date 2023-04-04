Кримінал

“Волонтери” під виглядом допомоги ЗСУ завезли в Україну вінілові програвачі

4 Квітня 2023 15:51
78
читать на русском →

Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області викрили “волонтерів”, які намагалися ввезти вінілові програвачі під виглядом гуманітарної допомоги з Польщі.

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки.

“Дороговартісне обладнання ввозили через пункт пропуску «Ягодин». Вантаж намагалися видати за радіозапчастини для однієї з військових частин Збройних сил України. Щоправда, гарантііний лист від військової частини, який зловмисники представили на пункті пропуску мав ознаки підробки”, – розказали у БЕБ.

Детективи провели обшук вантажного автомобіля, за результатами якого вилучено 50 коробок з аудіосистемами. Вартість вантажу встановлюється.

Встановлено, що схему налагодили для ухилення від сплати обов’язкових платежів до бюджету під час переміщення через митний кордон.

“Згаданий благодійний фонд працює в Україні вже 9 років”, – підкреслюється у повідомленні відомства.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Квітня 2023 18:25
3

З початку доби Сили оборони відбили 45 ворожих атак. В епіцентрі – Бахмут та Мар’їнка
4 Квітня 2023 18:50
1

Вбивство Татарського: Дар’ю Трепову заарештували на два місяці
4 Квітня 2023 18:37
8

Повний комплекс робіт із розмінування України коштуватиме $37,4 млрд
4 Квітня 2023 17:55
23

СБУ встановила трьох російських військових, які зґвалтували українську жінку
4 Квітня 2023 16:34
15

Рада хоче надати право демобілізуватися військовим, які втратили на війні близьких
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
усі думки