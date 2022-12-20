Вночі росіяни завдали ракетного удару по Ізюмському району

Ворог продовжує обстріли мирного населення Харківщини у прикордонних населених пунктах Харківського, Чугуївського, Куп‘янського районів.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, минулої доби під інтенсивним вогнем окупантів перебували Вовчанськ та села Вовчанської громади: с. Стариця, с. Готище, с. Вовчанські хутори. Попередньо – без постраждалих.

Окупанти наносили артилерійські удари по населених пунктах Куп‘янського району, в тому числі і по м. Куп’янськ. У смт Дворічна горів житловий будинок.

“Сьогодні близько 2 години ночі в Ізюмському районі внаслідок ракетних ударів окупантів виникла масштабна пожежа на цивільному об’єкті промислової інфраструктури. На щастя, без постраждалих. На місцях працюють рятувальники”, – написав Синєгубов у соцмережі.