Кримінал

Вночі окупанти атакували Умань: був удар по промисловим об’єктам і складам із зерном

1 Жовтня 2023 09:46
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Проти ночі на 1 жовтня російські війська атакували Черкащину безпілотниками. В області було чутно вибухи, працювала протиповітряна оборона, передає Суспільне.

Як розповів керівник ОВА Ігор Табурець, росіяни поцілили по промисловій інфраструктурі в Умані, є постраждалі.

Повітряна тривога в регіоні тривала тричі: з 00:18 до 05:04 ранку.

“Уночі масовано атакували Черкащину ударними безпілотниками. Є влучання по промисловій інфраструктурі в Умані. У результаті виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема, де зберігалось зерно”, — деталізував Табурець.

Попередньо постраждала одна людина. Вона доправлена до лікарні. Наразі триває ліквідація наслідків. На місці працюють усі профільні служби.


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