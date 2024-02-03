Вночі була атакована енергетична інфраструктура Дніпропетровщини. Збито 9 ударних БПЛА

У ніч на 3 лютого 2024 року противник атакував 14-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з напрямків: Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим та двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з Бєлгородської обл. – рф.

Про це повідомляється у телеграм каналі Повітряних сил ЗСУ.

Значну частину «шахедів» ворог спрямував по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

“Мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 9 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомили в ДТЕК, у Кривому Розі вводять графіки екстрених відключень електропостачання. Енергетики вже розіслали попередження абонентам.

Зокрема, лікарні, водопостачання та теплопостачання переводять на генератори. Проте, це можливо не по всьому місту.

Також можливі віялові перебої з електрикою та зв’язком.