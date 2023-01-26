Кримінал

Внаслідок ракетного обстрілу сьогодні загинуло щонайменше 11 людей

26 Січня 2023 16:22
31
війна

Представник Державної служби з надзвичайних ситуацій України Олександр Хорунжий повідомив, що в четвер внаслідок чергової масованої атаки російських ракет і дронів у країні загинуло 11 мирних жителів та ще 11 постраждали.

Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону. За його словами, це інформація на 15.00. Ракетні удари завдавалися по території 11 областей.


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