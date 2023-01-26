Внаслідок ракетного обстрілу сьогодні загинуло щонайменше 11 людей

Представник Державної служби з надзвичайних ситуацій України Олександр Хорунжий повідомив, що в четвер внаслідок чергової масованої атаки російських ракет і дронів у країні загинуло 11 мирних жителів та ще 11 постраждали.

Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону. За його словами, це інформація на 15.00. Ракетні удари завдавалися по території 11 областей.

❗️Внаслідок терористичних ракетних атак рф зазнали ураження 11 областей України, — речник ДСНС Олександр Хорунжий



Станом з 00:00 – 15:00 26 січня виникло 2 пожежі, пошкоджено 35 будівель.



Загинуло 11 людей, ще 11 – постраждало.



📎 https://t.co/wv52Whn7Qa pic.twitter.com/HGk0fUOlJg — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) January 26, 2023