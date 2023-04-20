Внаслідок обстрілу Малої Токмачки в Запорізькій області загинула родина

Чоловік і жінка загинули 20 квітня внаслідок російського удару по селу Мала Токмачка в Запорізькій області, ще одна жінка була поранена через обстріл Кам’янського, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«Російський снаряд забрав життя родини у Малій Токмачці: 54-річний чоловік і 65-річна жінка загинули на власному подвір’ї. Під час артилерійського обстрілу в Кам’янському травмовано 62-річну жінку, яка поверталася додому з отриманим хлібом для себе та своїх сусідів. Евакуаційна група вже доставила її до медичної установи, де надається вся необхідна допомога», – написав Малашко у Telegram.