Кримінал

Внаслідок обстрілу Малої Токмачки в Запорізькій області загинула родина

20 Квітня 2023 19:33
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обстріл, Запорізька область

Чоловік і жінка загинули 20 квітня внаслідок російського удару по селу Мала Токмачка в Запорізькій області, ще одна жінка була поранена через обстріл Кам’янського, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«Російський снаряд забрав життя родини у Малій Токмачці: 54-річний чоловік і 65-річна жінка загинули на власному подвір’ї. Під час артилерійського обстрілу в Кам’янському травмовано 62-річну жінку, яка поверталася додому з отриманим хлібом для себе та своїх сусідів. Евакуаційна група вже доставила її до медичної установи, де надається вся необхідна допомога», – написав Малашко у Telegram.


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