Кримінал

Внаслідок обстрілу Костянтинівки загинуло 5 цивільних, 6 поранено
24 Серпня 2024 19:52
костянтинівка
Костянтинівка, місце обстрілу 24 серпня 2024 / Фото з соцмереж

Станом на 19:00 внаслідок обстрілу військами рф м Костянтинівка загинуло пʼятеро мирних мешканців. Ще шестеро – зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, 24 серпня 2024 року, о 11:46, війська рф обстріляли місто, ймовірно, з артилерії. Мішенню для окупантів став житловий квартал.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).


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